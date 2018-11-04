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فيديو.. وزيرة الشباب التونسية: نشر ثقافة السلام ضامنا للاستقرار والاستدامة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:47 ص
فيديو.. وزيرة الشباب التونسية: نشر ثقافة السلام ضامنا للاستقرار والاستدامة وزيرة الشباب التونسية
كتب ـ سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قالت ماجدولين الشارنى وزيرة الرياضة والشباب التونسية، إن التجربة التونسية فى إدارة الأزمات وفض النزاعات تجربة رائدة، مشيرة  إلى أن شباب العالم يعيش تجربة نموذجية من خلال تأسيس الحوار الذى يمثل تجسيما لدور مختلف الحكومات وقادة العالم فى بناء السلام.

وقالت الوزيرة التونسية خلال جلسة "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام"، بمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، إن نشر ثقافة السلام تعد ضامنًا أساسياً للاستقرار والاستدامة، متابعة:" لابد من بلوغ حلم السلام من خلال عمل الحكومات على وضع سياسيات شبابية تقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتساهم فى زيادة مشاركة دور المرأة من أجل ضمان مشاركة كافة الأجيال فى نشر ثقافة السلام.

 


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