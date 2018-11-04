فيديو معلوماتى.. "الصحة" توضح أسباب الإصابة بمرض السكر وطرق الوقاية

كتب وليد عبد السلام





نشرت وزارة الصحة والسكان على الموقع الرسمى للوزارة فيديو معلوماتى يوضح أسباب الإصابة بمرض السكر وآليات الوقاية منه بوصفة أخطر الأمراض غير المعدية.

واستعرض الفيديو تعريف مرض السكر بأنه مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الانسولين سواء نقص جزئى جزئى أو كلى فى هرمون الانسولين ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم.

كما تضمن الفيديو شرح كامل لأنواع مرض السكر وكيفية التعرف عليه.

ويكشف الفيديو أعراض مرض السكر، التى تتضمن:-

- العطش الزائد.

- الشعور بالجوع الزائد.

- التعب المفرط.

- زيادة التبول خاصة ليلاً.

- عدم وضوح الرؤية.

ويمكن الوقاية من السكر عن طريق البعد عن التدخين وشرب المزيد من الماء والنوم الجيد وممارسه الرياضة.