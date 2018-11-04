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فيديو.. ضبط شخص يعرض طرق تزوير العملات الورقية على "فيس بوك"

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:15 م
فيديو.. ضبط شخص يعرض طرق تزوير العملات الورقية على "فيس بوك" محكمة- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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ينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بمطروح لقيامه بإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت لنشر فيديوهات حول طرق وأساليب تزييف العملات الورقية المحلية والأجنبية.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومقيم بدائرة (قسم شرطة مطروح) بإنشاء صفحة بموقع التواصل الاجتماعى باسم (تزوير العملات) يقوم من خلالها بنشر فيديوهات لطرق وأساليب تزييف العملات الورقية، فتم القبض عليه.


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