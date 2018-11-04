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فيديو.. حملة "وعاشروهن بالمعروف": قوامة الرجل لا تتعارض مع مشاورة الزوجة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:56 ص
فيديو.. حملة "وعاشروهن بالمعروف": قوامة الرجل لا تتعارض مع مشاورة الزوجة حملة "وعاشروهن بالمعروف"
كتب ــ لؤى على
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أطلق المركز الإعلامى للأزهر الشريف، اليوم الأحد، رسالة جديدة ضمن حملة "وعاشروهن بالمعروف"، التي تستهدف التوعية بخطورة زيادة معدلات الطلاق، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومستقرة.
 
وتناولت الرسالة الجديدة مشكلة اتخاذ القرارات داخل الأسرة وكيفية حسم الأمر في حال وجود خلاف بين الزوجين، مؤكدة أن نجاح أي علاقة أسرية يحتاج لمشاركة الزوجين في كل أمر من أمور الحياة، فالحوار الناجح من أهم أسباب السعادة الزوجية.
 
وحذرت الحملة من فهم البعض للقوامة بشكل خاطئ، فهي شُرعت من أجل أن يكون  الزوج أمينا على زوجته، ولا تعني السيطرة والتحكم، بل تعني السعي في مصالح الأسرة، فالقوامة تكليف وليست تشريفا، كما أنها ليست استبداد بالرأى.
 
وتُسلط حملة "وعاشروهن بالمعروف" الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق علاجها، بهدف الحد من معدلات الطلاق التي ارتفعت فى السنوات الأخيرة، وذلك فى إطار الدور الدعوي والاجتماعي الذى يضطلع به الأزهر، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.
 
 وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي يتناول كل منها أحد أسباب الطلاق، مع توعية الزوجين بكيفية التعامل معه، ويتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
يأتي إطلاق تلك الحملة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، للبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، خاصة القضايا الملحة.
 
 
 

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حملة وعاشروهن بالمعروف

الازهر الشريف




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