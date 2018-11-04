فيديو.. الأمم المتحدة: منتدى شباب العالم مناسبة هامة فى ظل تحديات إحلال السلام

كتب سمير حسنى

أعرب تكان جاتو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، عن شكره العميق لمصر قيادة وشعبا على تنظيم منتدى شباب العالم، مؤكدا على أهمية المنتدى فى ظل التحديات التى تواجه العالم على صعيد إحلال السلام.

ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام"، بمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، إلى إحلال السلام والنظر إليه فى سياقه العالمى والإقليمى، خاصة أن السلام أصبح قاسما مشتركا للجميع فى أمريكا اللاتينية والشرق والأوسط وغيرها من مناطق العالم.

وتابع بقوله:" هناك فهما وتحليا مختلفا لمنظور السلام فى ظل السياق الإقليمى والعالمى، بعد انتهاء الحرب البادرة أصبح هناك خفضا كبيرا فى النزاعات وأصبح أيضا هناك استدامة وسلام خاصة فى نصف الكرة الجنوبى، ولكن تضاعفت النزاعات فى السنوات الأخيرة ما تسبب فى سقوط العديد من الضحايا وزيادة أعمال العنف حول العالم، وأصبحت أعمال العنف داخلية بمساعدة عوامل خارجية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إى المنظمة تحاول جاهدة فى إحلال السلام على مستوى العالم، وجعله مستداما فى مناطق النزاع التى تحولت الى مناطق نزاعات داخلية بمساعدة خارجية، فمعظم النزاعات تحدث نتيجة عوامل خارجية تغذى هذه النزاعات، فى ظل تحديات عالمية مثل تحديات تغير المناخ والأمن السيبرانى.