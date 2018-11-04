فروع منظمة خريجى الأزهر بدول حوض النيل تكثف جهودها لنشر المنهج الأزهرى الوسطى

كتب لؤى على

في إطار اهتمام المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لمتابعة كافة أنشطة خريجو الأزهر من جميع دول العالم لنشر المنهج الأزهري الوسطي الداعى لنبذ العنف والتطرف ونشر قيم السلام والتعايش السلمى بين المجتمعات ، تتواصل المنظمة مع خريجى الأزهر في منطقة حوض النيل على وجه الخصوص، حيث تمكن خريجو الأزهر فى كل من كينيا وتنزانيا من عقد عدة أنشطة فعالة نجحت فى جذب الشباب المسلم وكذا حديثى الإسلام وإبعادهم عن الأفكار المتشددة.

ففي تنزانيا، حرص خريجو الأزهر على عقد عدة أنشطة ذات بُعد اجتماعي وديني في صورة معاصرة، لإيمانهم الشديد بضرورة مزج وربط الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة بالمجتمع، لإصلاح ما قد تفسده الأهواء والعادات القبلية المنافية للتعاليم الإسلامية الوسطية، حيث ألقى الشيخ عبد الله أبو بكر صالحين أحد أعضاء فرع المنظمة في تنزانيا وخريج كلية أصول الدين قسم التفسير، محاضرة حول أهمية التعايش السلمي بين المسلم وغير المسلم، وذلك بالمسجد المركزي في العاصمة دار السلام في تنزانيا.

فيما ألقى الشيخ غالب منير، أحد أعضاء فرع المنظمة في تنزانيا وخريج كلية الشريعة والقانون، محاضرة في مسجد سنزا في العاصمة دار السلام، حيث تناولت المحاضرة موضوع العولمة وأثرها في المجتمع الإسلامي من الناحية الاجتماعية والثقافية.

كذلك ألقى الشيخ عباس مشوري، خريج كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، وعضو فرع المنظمة في تنزانيا، محاضرة بعنوان " التسامح وحق التعايش السلمى بين المسلم وغير المسلم" حيث ركز في محاضرته على مبادئ وقيم التعايش السلمي داخل المجتمع التنزاني وضرورة نشر المحبة والتآخي بين جميع أطياف المجتمع التنزاني على اختلاف طوائفه ودياناته وضرورة نبذ العنف والتطرف، وهو ما يتسق مع مبادئ المنهج الأزهري الوسطي.

هذا إلى جانب المحاضرات التي تهتم بشئون المرأة المسلمة ودروها داخل المجتمع التنزاني، حيث تُعقد عدة محاضرات في هذا الصدد مثل محاضرة المرأة ودورها في التربية، والتي ألقاها الشيخ على خميس، خريج كلية أصول الدين، جامعة الأزهر وعضو فرع المنظمة في تنزانيا، حيث تضمنت المحاضرة دور المرأة المسلمة والمسئولية الكبيرة.

التي تتحملها في تربية وتنشئة الأبناء، ودورها الفعال في إخراج جيل من الشباب والفتيات قادر على تنمية وتطوير مجتمعه بعيداً عن اعتناق الأفكار الهدامة والمتطرفة التي من شأنها أن تهدم المجتمع التنزاني ككل.

كذلك،قام محمد آدن، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في كينيا بعمل لقاء إذاعي يوم الجمعة من كل أسبوع للتعليق على خطب الجمعة، وبخاصة خطب الجامع الأزهر الشريف، وهو الأمر الذ ينال استحسان المستمعين من أبناء كينيا، وبخاصة حديثي الإسلام منهم.

إلى جانب هذا وذاك، قام أبو بكر محسن، خريج كلية أصول الدين، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بعقد محاضرات المواد الشرعية والقرآن والحديث الشريف والفقه الشافعي وفقه المقارنة، وذلك لبيان تعاليم الإسلام الوسطية الصحيحة كما يتم تدريسها في جامعة الأزهر، حيث يحرص العديد من مسلمي كينيا والدول المجاورة لها على حضور تلك المحاضرات والدروس للاستفادة من العلوم الأزهرية ولتفتيح مداركهم.