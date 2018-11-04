فحص "فيروس سى" لمليون و781 ألف مواطن بالبحيرة

البحيرة- جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تستكمل فرق الكشف الطبى عن "فيروس سى" فى مدن ومراكز محافظة البحيرة، والتى تدخل ضمن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى ، عملها حتى اليوم الأحد 4 نوفمبر من الشهر الجارى فى كافة المراكز الطبية والوحدات الصحية.

وتم حصر أعداد المواطنين الذين تم فحصهم حتى نهاية اليوم، بعدد مليون و 781 ألفا، و772 من المواطنين، تبين من الفحص إصابة 91351 منهم بالمرض، من إجمالى المواطنين الذين تم إجراء الكشف عليهم ضمن الحملة القومية لإعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020.

وصرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الوزارة وفرت كافة الأدوية والأجهزة والمعدات اللازمة لنجاح الحملة، القومية لإعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020.

وناشد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة المواطنين بالتوجه إلى مراكز الفحص للاطمئنان على صحتهم، وإجراء المسح الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية.

وكانت قد بدأت الحملة أول أكتوبر الجارى وسط إقبال كثيف من المواطنين الذين أشادوا بالمبادرة موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانب أخر، اتفق اللواء هشام عبدالغنى آمنة محافظ البحيرة مع الدكتور عز الدين أبو ستيت على تخصيص نسبة كبيرة من إنتاج مزرعة برسيق، لبيعها بمنافذ بيع السلع الغذائية بسعر مخفض للجمهور، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتخصيص نسبة 25 % من إنتاج مزرعة برسيق للجمهور.

وقامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بإشراف المهندس خالد عبد المحسن عمارة رئيس المركز بتوفير كميات من السمك البلطى والبورى "200 ك بورى درجة أولى، 400 ك بلطى درجة ثانية، 500 ك بلطى درجة ثالثة"، وذلك لبيعها بمنفذ بيع السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية ومنافذ الوحدات المحلية القروية بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والوقوف ضد جشع واستغلال التجار ومحاربة الغلاء.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن مزرعة برسيق تعد من أكبر مزارع الهيئة العامة للثروة السمكية والتى تبلغ مساحتها 2000 فدان، وهى عبارة عن "مجمع سمكي" به مزرعة سمكية ومصنع أعلاف ومفرخ سمكى ومركز تدريب، وتم تقسيمها إلى أحواض وتنتج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك كالبورى الطوبار والبلطى والمبروكة، وذلك للتخفيف عن أعباء المواطنين وتوفير الأسماك بالجودة والأسعار الاقتصادية أمام جمهور المستهلكين.

ومن جانبه قال المهندس عبد الرحمن الشهاوى سكرتير عام المحافظة أن محافظ البحيرة اتفق مع وزير الزراعة على توقيع عقد شراكة بين وزارة الزراعة والمحافظة لإدخال منتج المزارع السمكية بمنافذ البيع بالمحافظة أمام المواطنين بالأسعار الاقتصادية للتخفيف العبء عنهم، مضيفا إنه المحافظة تستلم النسبة المتفق عليها وتطرحها بأسعار مناسبة بمنافذ بيع السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.