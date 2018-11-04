غدًا بدء ثانى دورات أكاديمية ناصر العسكرية لمستشارى قضايا الدولة

تنطلق غدا الأحد 4 نوفمبر ثانى دورات أكاديمية ناصر العسكرية، تحت عنوان إدارة الأزمات والتفاوض، بنادى مستشارى قضايا الدولة.



وقع نادى مستشارى قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة رئيس النادى ،فى وقت سابق، برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، لعقد دورات تدريبية مركزة وندوات تثقيفية لأعضاء النادى فى مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى وإدارة الأزمات والتفاوض وجاءت الموافقة المبدئية لمدة عام قابلة للتجديد.



وكان قد خاطب نادى مستشارى قضايا الدولة بتاريخ 27 مايو 2018 ، الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن عقد هذه الدورات.







