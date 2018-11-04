video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عمود كهربائى مائل بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة ينذر بكارثة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:00 ص
عمود كهربائى مائل بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة ينذر بكارثة العمود المائل
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

حالة من الغضب والاستياء تسيطر على أهالى منطقة 14 مايو بحى شرق شبرا الخيمة، بسب وجود عمود كهربائى مائل وسط الشارع، أمام مسجد محمد عبده وسط المارة مما ينذر بكارثة.

ويقول محمد على، أن هذا العمود مائل وسط الشارع الرئيسى يمر به الأهالى والأطفال بجانب تسقط أسلاك الكهرباء منه على الأرض وسط غياب تمام من مسئولى الحى.

وندد عصام محمود من حالة الإهمال التى تسود المنطقة، منوها أنه منذ حوالى 9 شهور نفس المكان سقط عمود كهرباء على أحد عمال الحى بشرق شبرا الخيمة، مطالبا محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم بسرعة التحرك لإنقاذ الأهالى والأطفال من الموت.

وطالبت سعاد محمد بضرورة إصلاح العمود الذى يمر بجانبه السيارات المحملة بالركاب ومعرضة لسقوطه عليهم وموت المواطنين بجانب الأطفال الصغار الذين يذهبون للمدارس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: الانتهاء من بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لقرى مدينة بنها

ضبط 10 آلاف قرص مخدر فى حملات أمنية بمطروح والقليوبية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة