عمود كهربائى مائل بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة ينذر بكارثة

القليوبية نيفين طه

حالة من الغضب والاستياء تسيطر على أهالى منطقة 14 مايو بحى شرق شبرا الخيمة، بسب وجود عمود كهربائى مائل وسط الشارع، أمام مسجد محمد عبده وسط المارة مما ينذر بكارثة.

ويقول محمد على، أن هذا العمود مائل وسط الشارع الرئيسى يمر به الأهالى والأطفال بجانب تسقط أسلاك الكهرباء منه على الأرض وسط غياب تمام من مسئولى الحى.

وندد عصام محمود من حالة الإهمال التى تسود المنطقة، منوها أنه منذ حوالى 9 شهور نفس المكان سقط عمود كهرباء على أحد عمال الحى بشرق شبرا الخيمة، مطالبا محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم بسرعة التحرك لإنقاذ الأهالى والأطفال من الموت.

وطالبت سعاد محمد بضرورة إصلاح العمود الذى يمر بجانبه السيارات المحملة بالركاب ومعرضة لسقوطه عليهم وموت المواطنين بجانب الأطفال الصغار الذين يذهبون للمدارس.