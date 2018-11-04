عامل يغتصب طفلا داخل محل "سايبر نت" فى المرج

كتب ــ كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحب عامل بمحل "سايبر نت"، لاتهامه باغتصاب طفل داخل غرفة بمحله بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البدابة بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من والد طفل يبلغ من العمر 11 سنة، أفاد فيه باكتشافه تعرض ابنه للاغتصاب على يد عامل بمحل "سايبر"، حيث اكتشف اثار دماء على جسد ابنه، وبسؤاله أخبره بأن عاملا فى محل السايبر اعتاد الاعتداء الجنسى عليه.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وأن المتهم "سيف م" 16 سنة استدرج المجنى عليه أثناء تردده على المحل للعب "فيديو جيم" واعتدى عليه جنسيا وهدده إذا فضح أمره، وتم القبض على المتهم وإحالته لنيابة المرج برئاسة أحمد شديد.