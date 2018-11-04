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طب عين شمس تشارك بالمؤتمر السنوى لجراحات السمنة المفرطة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:03 ص
طب عين شمس تشارك بالمؤتمر السنوى لجراحات السمنة المفرطة الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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أعلن الدكتور محمود المتينى، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن الكلية ستشارك بالمؤتمر السنوى للجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، وذلك لمناقشة أحدث التطورات فى مجال جراحات السمنة المفرطة فى العالم (مثل كشكشة المعدة) والأمراض المصاحبة لمرض للسمنة ومناقشة مخاطر والأخطاء الناجمة عن هذه الجراحات، وذلك يوم الثلاثاء 6 نوفمبر بالتجمع الخامس.

وأكد الدكتور محمود المتينى، أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن خبر سار لمرضى السمنة المفرطة غير القادرين فى مصر.

جدير بالذكر أنه يشارك بالمؤتمر 40 طبيبا من أوربا وأمريكا وأساتذة جراحة السمنة من جميع الجامعات منهم الأستاذ الدكتور خالد جودت أستاذ جراحات السمنة المفرطة ومؤسس الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة والرئيس الفخرى للجمعية، والأستاذ الدكتور عصام عبد الجليل رئيس أقسام الجراحة بالهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.


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السمنه المفرطة

جراحات السمنة

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