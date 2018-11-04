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طالبة ثانوى تتهم مدرسا باحتضانها وتقبيلها أثناء إعطائها درس خصوصى فى بنها

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:16 م
طالبة ثانوى تتهم مدرسا باحتضانها وتقبيلها أثناء إعطائها درس خصوصى فى بنها اللواء رضا طبلية - مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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اتهمت طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى فى بنها مدرس باحتضانها وتقبيلها أثناء وجودها معه فى سنتر دروس خصوصية، حيث قام المدرس بطلب منها عمل كوب شاى فى المطبخ وتسلل ورائها وتحرش بها فى المطبخ تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى، مأمور قسم ثانى بنها، يفيد بأنه تلقى بلاغا من الطالبة "أ.م" 15 سنة بالصف الأول التجارى، يفيد بقيام مدرس يدعى "م.ى"، بالتحرش بها فى الدرس الخصوصى.

 

وأوضحت الطالبة أن المدرس طلب منها الدخول للمطبخ لإعداد كوب شاى له، وعقب دخولها المطبخ تسلل وراءها وقام بتقبيلها واحتضانها عنوة، فصرخت وتركته وهربت من المكان وتوجهت لمنزل أسرتها وأخبرتهم بالواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 3277 إدارى قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق.


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