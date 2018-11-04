ضبط 55 شخصا فى حملة الكشف عن متعاطى المخدرات بدمياط

دمياط عبده عبد الباري

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط القبض على 55 شخصا معظمهم سائقين وقائدي سيارات خلال أعمال حملة الكشف عن تعاطى المخدرات وعلاج الإدمان التى إنطلقت الجمعة الماضية وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

وأثبتت التحاليل إيجابية عينات 55 شخصا تم القبض عليهم وتحرير محاضر وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التحقيقات معهم بواقع 13 تم ضبطهم بكمين شطا و12 شخصا بكمين السلام و20 شخصا بكمين الإسعاف و10 أشخاص بميدان الساعة.

وتجري الحملات تحت إشراف اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير المباحث الجنائية بالمديرية والعقيد حازم راتب مدير إدارة المرور والرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث المرور.