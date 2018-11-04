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ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة فى ثلاجة بالسيدة زينب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:16 ص
ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة فى ثلاجة بالسيدة زينب لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، ضبط 5 طن لحوم فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمى، عبارة عن "أحشاء ولحمة رأس" فى إحدى الثلاجات بمنطقة السيدة زينب مجمدة وبحالة لا تصلح للاستهلاك الآدمى.
 
وقالت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، إن ذلك يأتى فى إطار إحكام الرقابة على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمعرفه لجنه مشتركهة من إدارة السيدة زينب البيطرية و وحدة مباحث تموين الجنوب.
 
وفى السياق تم ضبط 420 كيلوجرام سجق وكفتة بدون ترخيص مدون عليها بيانات غير صحيحة بحلوان، ما يعد غش وتدليس، كما تم ضبط 40 كيلوجرام مفروم وكبده بدون بيانات مجهولة المصدر، بالتنسيق مع مباحث التموين بحلوان.
 
 
 
 
 

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