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ضبط 31 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:26 ص
ضبط 31 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 240 سائقًا، وإثبات تعاطى 31 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 
 

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