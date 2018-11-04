ضبط نضارات طبية وسجائر أجنبية مجهولة المصدر بحملة أمنية بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط "م ص م" 42 سنة صاحب فرش لبيع النظارات بدائر ة قسم شرطة كرموز لقيامة، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار بالنظارات الطبية والشمسية مجهولة المصدر، وضُبط "100" نظارة طبية وشمسية أجنبية الصنع مجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم كرموز وجارى العرض على النيابة .

كما تم ضبط "س ا م" 28 سنة صاحب فرش لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة كرموز، لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر، وضبط "100" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة كرموز وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال ضبط السلع التموينية المدعمة تم ضبط "ى ح م" ٤٠ سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بالإشتراك مع مديرية التموين بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع الدقيق البلدى المدعم بقصد الاتجار به فى السوق السوداء، وضبط "1.300" كجم دقيق بلدى مدعم، وتحرر المحضر جنح قسم ثالث المنتزه وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال ضبط السلع الغير صالحة تم ضبط "م م م" 42 سنة المدير المسئول عن محل حلوانى بدائرة قسم الجمرك، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا" لقيامه بمزأولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم باستخدام مستلزمات إنتاج منتهية تاريخ الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 10 عبوات عجينة لتزيين التورته بإجمإلى وزن 50 كجم منتهية تاريخ الصلاحية فى 1/6/2018 م، 28 عبوة بيكنج بأودر منتهية تاريخ الصلاحية فى 1/6/2018 م، 21 عبوة لبن بودرة منتهية تاريخ الصلاحية فى 1/5/2015 م، 20 عبوة خلطة كيك بتواريخ إنتاج متعددة جميعها منتهية تاريخ الصلاحية، 12 عبوة فوندام بإجمإلى وزن 60 كجم منتهية تاريخ الصلاحية فى 1/10/2018 م، 13 عبوة عجينة سكر أصفر بتواريخ إنتاج متعددة جميعها منتهية تاريخ الصلاحية وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر ضبط 2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر" وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة تم ضبط 4 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص.

وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن تم ضبط 4 مخألفات مخابز "إنتاج خبز ناقص الوزن"، فى مجال عدم حمل شهادة صحية تم ضبط "9" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط "8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة وتم الإشراف على نقل المواد البترولية لمحطات الخدمة وكذا توزيع إسطوانات الغاز للمستهلكين.