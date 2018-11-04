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ضبط مصرى قادم من ألمانيا لمحاولته تهريب دعامات وقسطرة طبية بمطار الغردقة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:24 م
ضبط مصرى قادم من ألمانيا لمحاولته تهريب دعامات وقسطرة طبية بمطار الغردقة السلطات الجمركية بمطار الغردقة تحبط تهريب دعامات وقسطرة طبية
كتب - محمد طنطاوى
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أحبطت السلطات الجمركية بمطار الغردقة الدولى محاولة راكب مصرى قادم من ألمانيا لتهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأفاد مصدر جمركى أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة نسمة للطيران، القادمة من مطار كولن بألمانيا، اشتبه جابر موسى نائب مدير جمارك المطار فى راكب مصرى، بمراجعة جواز سفره تلاحظ كثرة تردده خلال مدة قصيرة، وتم تكليف لجنة من رامى مروان رئيس قسم تفتيش الركاب ومحمد أبو بكر ووليد الهوارى ومحمد صبحى ومحمود صبرى مأمورى الجمارك لتفتيش الراكب، حيث تبين وجود 35 عبوة مستلزمات طبية ( قسطرة ودعامات للقلب ) مخفاة داخل طيات ملابسه، وقدرت قيمة التعويضات المستحقة بـ300 ألف جنيه.

وقرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام الجمرك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 14، وتحريز المضبوطات.


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