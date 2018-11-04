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ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام استروكس بالخانكة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:42 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام استروكس بالخانكة أستروكس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على عاطلين بحوزتهما 500 جرام من مخدر الاستروكس.

وتلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بضبط كل من "اسلام. س" 26سنة، عاطل، و"نبيل. ي" 20 سنه، مقيمين دائرة مركز الخانكة، وبحوزتهما 500 جرام من مخدر الاستروكس، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض، مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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