صور.. وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر ويلتقى المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، زيارة للدكتور هشام عرفات وزير النقل، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات وانتظام العمل بوسائل المواصلات التابعة لوزارة النقل، حيث تفقد محطة الأقصر للسكك الحديدية وتابع انتظام العمل بها.

وشملت جولة الوزير تفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر، والتقى بعدد من مسئولى السكة الحديد والفنيين بالمحطة، وأكد وزير النقل على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تكفل تسهيل وتيسير سفر الركاب، وعلى انتشار المشرفين بالمواقع المختلفة، وعلى عدم خروج أى قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية وعلى استعداد فرق الصيانة والطوارئ بكافة المناطق على مستوى الجمهورية.

وقام الوزير باستقلال كابينة جرار القطار رقم 980 من محطة الأقصر حتى محطة إسنا، وذلك للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وأبراج إشارات، ومن محطة اسنا توجه الوزير إلى أحد عربات الركاب بالقطار، حيث دار حوار مع الركاب حول خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وأهميتها فى نقل ملايين الركاب يوميا، حيث أكد الوزير أن التطوير الشامل الذى يحدث فى كافة عناصر المنظومة غير مسبوق وان التعاقدات الجديدة سواء بالنسبة للعربات أو الجرارات أو تحديث نظم الإشارات ستحدث نقلة نوعية كبيرة فى منظومة السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن محطة الأقصر تم تطويرها بتكلفة 5.8 مليون، وتتكون من 2 رصيف طالع ونازل تم تطويرهم بالكامل بطول 600 متر للرصيف الواحد، وتم عمل صيانة ورفع كفاءة مبنى المحطة (دهانات – أعمال كهرباء)، والمكون من ( استراحة كبار الزوار – مبنى الخزنة – بعض المكاتب).