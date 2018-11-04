video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر ويلتقى المواطنين

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:07 م
صور.. وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر ويلتقى المواطنين وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، زيارة للدكتور هشام عرفات وزير النقل، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات وانتظام العمل بوسائل المواصلات التابعة لوزارة النقل، حيث تفقد محطة الأقصر للسكك الحديدية وتابع انتظام العمل بها.

 

وشملت جولة الوزير تفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر، والتقى بعدد من مسئولى السكة الحديد والفنيين بالمحطة، وأكد وزير النقل على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تكفل تسهيل وتيسير سفر الركاب، وعلى انتشار المشرفين بالمواقع المختلفة، وعلى عدم خروج أى قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية وعلى استعداد فرق الصيانة والطوارئ بكافة المناطق على مستوى الجمهورية.

 

وقام الوزير باستقلال كابينة جرار القطار رقم 980 من محطة الأقصر حتى محطة إسنا، وذلك للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وأبراج إشارات، ومن محطة اسنا توجه الوزير إلى أحد عربات الركاب بالقطار، حيث دار حوار مع الركاب حول خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وأهميتها فى نقل ملايين الركاب يوميا، حيث أكد الوزير أن التطوير الشامل الذى يحدث فى كافة عناصر المنظومة غير مسبوق وان التعاقدات الجديدة سواء بالنسبة للعربات أو الجرارات أو تحديث نظم الإشارات ستحدث نقلة نوعية كبيرة فى منظومة السكك الحديدية.

 

جدير بالذكر أن محطة الأقصر تم تطويرها بتكلفة 5.8 مليون، وتتكون من 2 رصيف طالع ونازل تم تطويرهم بالكامل بطول 600 متر للرصيف الواحد، وتم عمل صيانة ورفع كفاءة مبنى المحطة (دهانات – أعمال كهرباء)، والمكون من ( استراحة كبار الزوار – مبنى الخزنة – بعض المكاتب).

 

وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر ويستقل قطار حتي محطة مدينة إسنا (1)
 
وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر ويستقل قطار حتي محطة مدينة إسنا (2)
 
وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر ويستقل قطار حتي محطة مدينة إسنا (3)
 
 
وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر ويستقل قطار حتي محطة مدينة إسنا (4)
 
وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد الأقصر ويستقل قطار حتي محطة مدينة إسنا (5)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل: نعمل على توفير 30 مليار جنيه لتطوير الخط الأول للمترو

الاقصر

اخبار الاقصر

وزير النقل

اخبار مصر

محطة سكك حديد الاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة