صور.. وزير الزراعة يتفقد معهد القطن ويؤكد: ندعمه لاستنباط أصناف عالية الإنتاج

كتب عز النوبى

زار الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث القطن وقسم بحوث الغزل.

واستمع وزير الزراعة، إلى شرح من الدكتور محمد نجم، رئيس القسم حول أقسام المعهد ودورها فى الحفاظ على الأصناف المتميزة فى القطن المصرى وتطويرها، مشير إلى أن قسم بحوث الغزل الذى يعد نموذجا للتطور الحادث في صناعة الغزل والنسيج ، كما يهتم معهد بحوث القطن ببرامج التربية على خواص جودة الخيوط المنتجة وهو ما أعطى السمعة العالمية للقطن المصرى.

كما زار أبوستيت معامل اختبارات الغزل ومعامل اختبارات تيلة القطن والتعرف علي تحديث الأجهزة العلمية الموجودة بأقسام تكنولوجيا القطن وعلي اساليب التشغيل، وتفقد الوزير أيضا مصنع الغزل التجريبى للعينات الكبيرة حتى 500 كيلو جرام والعينات الصغيرة وزن 60 جرام.

من ناحيته قام الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن بتقديم عرض أهم أصناف القطن المصرى الحالية والأصناف الجديدة.

وأشار إلى أهمية الزرع الآلى للمحصول، الذى يوفر فى التقاوى حيث يحتاج الفدان إلى 4 كليو فقط من البذور مما يسهم فى ترشيد استخدام الأسمدة وزيادة الإنتاجية كما تحدث مسعد عن أهمية اللجوء مستقبلا إلى الجنى الآلى للمحصول الذى يوفر فى تكاليف الإنتاج.

وفى نهاية الجولة أشاد وزير الزراعة بأداء علماء معهد القطن والعاملين فيه وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية ووعدهم بتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.