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صور.. مياه الصرف الصحى تغرق منازل أهالى منطقة علاء الدين بالزقازيق

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:00 ص
صور.. مياه الصرف الصحى تغرق منازل أهالى منطقة علاء الدين بالزقازيق جانب من مياه الصرف الصحى
الشرقية- فتحية الديب
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أعرب عدد من الأهالى بشارع التقوى ركن علاء الدين بمدينة الزقازيق، عن استيائهم الشديد من مياه الصرف الصحى التى تغرق المنازل فى غياب تام من المسئولين.

 

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وتقول"كوثر جودة"، 63 سنة، ربة منزل، من أهالى المنطقة، إنها تقيم بشارع التقوى ركن علاء الدين، أمام موقف منيا القمح بمدينة الزقازيق، وتعانى من أمراض مزمنة من السكر والضغط، والرائحة الكريهة لمياه الصرف الصحى بالمنطقة تؤثر على صحتها.

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وتابعت "كوثر" أن المنطقة بلا صرف صحى، والأهالى يعتمدون على الكسح، ويقعون ضحايا لجشع أصحاب جرارات الكسح الذين يقوموا بنقل الجرار مرة واحدة بـ50 جنيها كل أسبوع، ويتكرر الأمر أسبوعيا، وإذا تعثر الأهالى  فى الدفع، تطفو مياه الصرف الصحى بالمنطقة.

وأوضحت أنها علمت بزيارة رئيس الوزاراء لمحافظة الشرقية، الأسبوع الماضى، ومع أنها مريضة لكنها تغالبت على المرض، وتوجهت لكى تحاول مقابلته وعرض الأمر لكن تم منعها من القيادات.

وناشدت ومعها أهالى المنطقة محافظ الشرقية، بزيارة المنطقة على الطبيعة لكى يشعر بمعاناتهم اليومية.

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