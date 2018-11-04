صور.. مدير صحة القليوبية يتفقد النقاط المتحركة بمبادرة القضاء على فيروس C

القليوبية ــ إبراهيم سالم

نظم الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة صباح اليوم الأحد، على النقاط المتحركة والثابتة بنطاق مدينة كفر شكر، والمشاركة بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والتى انطلقت منذ الأول من اكتوبر الماضي بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

وأكد "الطباخ" فى تصريحات صحفية، أنه أصدر تعليمات بعمل نقاط متحركة بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للوصول إلي جميع المواطنين في أماكنهم للتسهيل عليهم، خاصة الأماكن النائية والبعيدة عن مراكز الخدمة، مشيرا إلى ينظم جولات دورية مفاجئة على بعض النقاط المتحركة في نطاق الإدارات الصحية للاطمئنان على سير العمل وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه فريق العمل بعيدا عن مراكز عملهم الأصلية وتشجيعهم على استكمال المسيرة وأداء المهمة القومية.

وأوضح مدير صحة القليوبية، أنه تم إلغاء جميع الإجازات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية وأصبح العمل يوميا طوال الأسبوع بما في ذلك أيام الجمعة بهدف الوصول لجميع المستهدفين من الفحص أثناء الفترة الزمنية للمبادرة.























