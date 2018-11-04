صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد دار المسنين بدمنهور

البحيرة ــ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قام اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بزيارة إحدى دور المسنين، وقدم لهم باقات الزهور والحلوى، متمنيا لهم دوام الصحة.

ويأتى ذلك فى إطار سياسة الوزارة للمشاركة المجتمعية الإيجابية مع كافة فئات المجتمع، لإحياء المناسبات المختلفة، انطلاقا من العقيدة الأمنية الجديدة ولتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأى العام.

ومن جانبهم، قدم المقيمون بالدار الشكر للقيادات الأمنية على هذه اللافتة الإنسانية متمنيين لرجال الشرطة كل التقدم والازدهار .

وأكد مدير أمن البحيرة، حرص وزارة الداخلية على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية على مد أواصر التعاون والمحبة بين جهاز الشرطة والمجتمع، كما لاقت الزيارة استحسان المقيمين بالدار.



مدير أمن البحيرة أثناء تفقده لدار المسنين



مدير أمن البحيرة يتفقد دار المسنين

جانب من الجولة