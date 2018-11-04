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صور.. "كايرو ستيبس" تأسر شباب العالم بموسيقى الجاز العالمية فى شرم الشيخ

الأحد، 04 نوفمبر 2018 08:59 م
صور.. "كايرو ستيبس" تأسر شباب العالم بموسيقى الجاز العالمية فى شرم الشيخ كايرو ستيبس تأسر شباب العالم بموسيقى الجاز العالمية فى شرم الشيخ
كتب مصطفى فاروق
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أسرت الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية كايرو ستيبس مسامع الحضور فى منتدى شباب العالم، عبر حفل موسيقى ضخم احتضنه مسرح شباب العالم فى شرم الشيخ.

 

وقدمت كايرو ستيبس بقيادة المؤلف الموسيقى المصرى توليفة موسيقية من روح مزيكا الجاز العالمية بمرافقة رباعى التانجو العالمى كوادرو نويفو، بمزيج سماعى من أبرز مقطوعاتها، على مدار قرابة الساعة زمن، بداية من "عنبر" و"شمس" مرورا بمقطوعة "رقصة النيل" وختاما بتفاعل الجمهور النارى مع مقطوعة الفرقة الجديدة "شباب ستيبس"، والتى أعدت خصيصا كإهداء من الفرقة لمنتدى شباب العالم.

 

وافتتحت كايرو ستيبس بهذه الإطلالة حفلات اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم، المقام حاليا فى أرض السلام شرم الشيخ، وتختتم بها الفرقة سلسلة حفلاتها الموسيقية مع كوادرو نويفو، بعد تقديمهما معًا أكثر من "دستة"حفلات مختلفة خلال هذا العام، ووصولهما معًا إلى مصاف العالمية فى مجال المزيكا بعد تتويجهما بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جيرمان جاز ميوزيك أوورد"، على مسرح الفيلهارمونى العريق بألمانيا فى أبريل الماضى، وحمل باسم درويش لقب أول "عازف عود" ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط

 

وأتى تكريم الفرقة عن ألبومهما المشترك "فلاينج كاربت" أو "البساط السحرى" الذى تمكنت خلاله كايرو ستيبس من كسر حواجز المبيعات القياسية للألبوم، بعد تخطيها حاجز الـ10 آلاف نسخة "سى دى" تم بيعها داخل ألمانيا فقط، بجانب أكثر من 5 آلاف أخرى بيعت فى مصر، وقرابة 3 آلاف فى أنحاء متفرقة فى أوروبا، ما دفع المؤسسة المانحة للجائزة إلى طبع أسطوانة "فينيل إل بى" ذهبية كبيرة احتفاءً بهذا النجاح، مع اقتراب الألبوم من الاستحواذ على الدرع "البلاتينى" عند كسره حاجز الـ20 ألفا من حيث المبيعات.

 
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