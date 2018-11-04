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صور .. رئيس مدينة أبورديس يشدد على توفير رغيف الخبز ويشيد بالمدرسة الصناعية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:29 ص
صور .. رئيس مدينة أبورديس يشدد على توفير رغيف الخبز ويشيد بالمدرسة الصناعية رئيس مدينة أبو رديس يتفقد المخابز
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس سير العمل والإنتاج بمخابز المدينة، واطمئن على توافر وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين بشكل جيد.

ووجه رئيس المدينة، بالالتزام بالتعليمات والقوانين وشدد على الحفاظ على النظافة العامة بالمخابز كونها ضرورة قصوى يجب الالتزام بها، مع الحفاظ على مستوى جيد لمواصفات رغيف الخبز المنتج، وتقديم رغيف خبز ينال رضى السادة المواطنين، مؤكدا أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، دائما ما يوجه بضرورة المتابعة لكل كبيرة وصغيرة للارتقاء بكافة مناحى الحياة.

كما تفقد رئيس مدينة أبورديس، المدرسة الثانوية الصناعية بالمدينة‏ وحضر طابور الصباح، وادى معهم تحية علم الوطن وتفقد رئيس المدينة كافة الاقسام المختلفة بالمدرسة.

ووجه عبد العظيم، بضرورة الاهتمام بتعليم طالبات وطلبة المدرسة المهارات التى يحتاجها سوق العمل، كما وجه التحية والتقدير لإدارة المدرسة، والمعلمات والمعلمين على ما يبذلونه من جهد متميز للارتقاء بالمستوى العلمى والسلوكى للطالبات والطلبة وأيضا على مستوى النظافة العامة الذى وصلت إليه المدرسة.

وأكد رئيس المركز فى كلمته التى ألقاها فى الإذاعة المدرسية بطابور الصباح، أن مصر ستحيا بنا جميعا، واثقا من أن أبناء المصريين بين أيدى أمينة ستغرس فى قلوب وعقول ونفوس أبناءنا وبناتنا والولاء والانتماء وحب الوطن إلى جانب كل العلوم المطلوبة للعبور بمصرنا الغالية إلى صفوف الأمم المتقدمة.

 

1

احمد عبد العظيم رئيس مدينة ابورديس اثناء تفقد مخبز المدينة

2

اثناء تفقد رغيف العيش

3

رئيس المدينة يتفقد مدرسة الثانوى الصناعية

4
 
رئيس مدينة اثناء تفقد فصول المدرسة

 

 


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