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صور.. انطلاق مهرجان حرق القوارب الضخمة فى تايوان لجلب الحظ

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:56 ص
صور.. انطلاق مهرجان حرق القوارب الضخمة فى تايوان لجلب الحظ جانب من المهرجان
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شارك الآلاف فى مهرجان "وانغ ييه" لحرق القوارب فى تايوان، اعتقادا منهم فى جلب الحظ ودرء المرض، وجذب المهرجان آلاف السياح الذين توافدوا على مدينة بينغتونغ التايوانية.

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز"، فإن تايوان تشهد فى مثل هذه اليوم من كل عام، مهرجان "وانغ ييه" لحرق القوارب، المصممة بطراز قديم ومصنوعة من الورق والخشب بطول 13 مترا، ويعتقد المشاركون فى المهرجان أن حرق هذه القوارب تؤدى إلى إبعاد الأمراض وجلب الحظ .

النيران تأكر القارب
النيران تأكر القارب

 

النيران تتصاعد وتلتهم المركب
النيران تتصاعد وتلتهم المركب

 

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 


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