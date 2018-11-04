صور.. انطلاق مهرجان حرق القوارب الضخمة فى تايوان لجلب الحظ

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

شارك الآلاف فى مهرجان "وانغ ييه" لحرق القوارب فى تايوان، اعتقادا منهم فى جلب الحظ ودرء المرض، وجذب المهرجان آلاف السياح الذين توافدوا على مدينة بينغتونغ التايوانية.

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز"، فإن تايوان تشهد فى مثل هذه اليوم من كل عام، مهرجان "وانغ ييه" لحرق القوارب، المصممة بطراز قديم ومصنوعة من الورق والخشب بطول 13 مترا، ويعتقد المشاركون فى المهرجان أن حرق هذه القوارب تؤدى إلى إبعاد الأمراض وجلب الحظ .



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