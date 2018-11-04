صور.. "أوقاف السويس" تعقد امتحانات فورية ضمن مبادرة محو الأمية

السويس – السيد فلاح

عقدت مديرية أوقاف السويس بقيادة الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف، امتحانات فورية لمحو الأمية بالتعاون الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة السويس.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه في إطار التعاون مع عالية فريد، مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، تم عقد امتحانات فورية بمسجد أبو حسين بإدارة أوقاف الجناين، وذلك ضمن مبادرة "السويس بلا أمية" مطالبًا جميع الإدارات الفرعية المشاركة بالمبادرة بالتكاتف واعتبار محو الأمية مهمة قومية وواجبًا وطنيًا أصيلاً.

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، انه تم استقبال الكثير من المقبلين علي الامتحانات الفورية مما يزيد عددهم عن 25 فردا، مما يؤدي إلي رقي المجتمع.

وأضاف مهران، أن لجنة الامتحانات الفورية لمحو الأمية تضمنت مديري إدارة أوقاف الجناين الشيخ فداء محمد السيد، وبصحبته الشيخ عبد القادر منير والشيخ أبو بكر محمد جادالله من أوقاف السويس وبالتعاون مع أسامة سعد زغلول وابتسام شحات سالم من هيئة تعليم الكبار بحي الجناين.