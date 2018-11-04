صفحة الرئيس تنشر كلمته ضمن فعاليات افتتاح النصب التذكارى لإحياء الإنسانية

كتب هيثم سلامة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة ضمن فعاليات افتتاح النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، على هامش منتدى شباب العالم 2018، بمدينة شرم الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية عبر فيس بوك، كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات افتتاح النصب التذكارى فى مدينة شرم الشيخ‎.

وفيما يلى نص كلمته الرئيس:

"أن شباب مصر الممتلئ حماسًا والتى تمثلت فيه الأعمدة السبعة للحضارة وصنعت بداخله نقطة تلاقى للحضارات أصبح هو الرقم الأهم فى معركة بناء الوطن التى نخوضها، وبينما تعصف التحديات بدول وحضارات من حولنا استطاع شباب أمتنا مجابهة التهديدات ومواجهة الإرهاب بالفن والثقافة قبل السلاح، وشرعوا فى بناء الوطن واثقة خطواتهم أن أمتنا صاغت خلال سنوات رؤية جديدة قائمة على العودة للإنسانية ومبادئ الحضارة وترسخ لفكرة احترام الاختلافات الثقافة واحتوائها بدلاً من فرض الرؤى والأيديولوجيات بالقوة، وهو نابع من الثراء الحضارى المكون للشخصية المصرية بأبعادها السبعة".



صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى

يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة.