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الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:28 م
خالد صلاح
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صادرات مصر من السلع الهندسية تتراجع لـ 1.7 مليار دولار خلال 9 أشهر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:05 م
صادرات مصر من السلع الهندسية تتراجع لـ 1.7 مليار دولار خلال 9 أشهر أرشيفية
أ ش أ
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تراجعت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 1.752 مليار دولار في مقابل 1.838 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بانخفاض طفيف قدره 5%.

وأوضح تقرير التجارة الخارجية أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحصلت وكالة أنباء الشرق على نسخة منه، انخفاض قيمة صادرات السلع الهندسية والإلكترونية، خلال سبتمبر الماضي لتسجل نحو 203 ملايين دولار في مقابل 222 مليون دولار خلال سبتمبر 2017 بتراجع 9%.

واستحوذت 10 دول على 56% من صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 891.5 مليون دولار يأتي على رأسها المملكة المتحدة البريطانية بقيمة 248.94 مليون دولار ثم الإمارات بقيمة 194.61 مليون دولار والسعودية بقيمة 147.17 مليون دولار، والجزائر بقيمة 97.04 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات السلع الهندسية لفرنسا نحو 89.01 مليون دولار، وللعراق نحو 65.25 مليون دولار، ولألمانيا نحو 61.56 مليون دولار، وللبنان نحو 52.5 مليون دولار، ولليبيا نحو 28.2 مليون دولار، ولقطر نحو 4.22 مليون دولار.

واستحوذت 5 قطاعات "الأجهزة الكهربائية، مكونات السيارات، الكابلات، الأجهزة المنزلية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية" على 97.3% من إجمالي صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.705 مليار دولار.

وتصدرت الأجهزة الكهربائية قائمة أكثر القطاعات الهندسية تصديرا بنهاية سبتمبر الماضي بقيمة 564.56 مليون دولار، تليها صادرات مكونات السيارات بقيمة 465.99 مليون دولار، ثم صادرات الكابلات بقيمة 319.61 مليون دولار، والأجهزة المنزلية بقيمة 218.67 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإلكترونية نحو 136.53 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات وسائل النقل نحو 56.06 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام الجاري، وصادرت صناعات أخرى طبية وفنية نحو 40.81 مليون دولار، وصادرت الشفرات نحو 37.75 مليون دولار، ومنتجات تشغيل المعادن نحو 4.05 مليون دولار.

وحققت صادرات المعادن نحو 30.33 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، والكوالين والسلندرات للأبواب نحو 3.65 مليون دولار، والطلمبات والمراجل والمحركات نحو 9.6 مليون دولار، وآلات ومعدات نحو 6.82 مليون دولار، والآلات والزراعية نحو 1.39 مليون دولار.

وبلغت صادرات أدوات المائدة والمطبخ نحو 2.48 مليون دولار خلال الفترة "يناير-سبتمبر 2018"، و أسلحة نحو 30 ألف دولار، وسفن وقوارب نحو 690 ألف دولار، وأدوات نجارة بنحو 240 ألف دولار، وطفايات حريق بنحو 1.76 مليون دولار، وقاطرات وعربات سكك حديدية بنحو 30 ألف دولار.


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