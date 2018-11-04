شاهد.. منتدى شباب العالم يطرح أغنية "من كل مكان" عبر قناته على يوتيوب

كتب هيثم سلامة

طرح منتدى شباب العالم 2018، أغنية "من كل مكان"، عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتى ضمت العديد من المطربين الشباب من مختلف أنحاء العالم.

وضمت الأغنية العديد من مطربى الشباب فى العالم ومن ضمنهم فاتن شدقيا من أندونسيا، كارولين روسى من إيطاليا، عادل إبراهيم من الإمارات، وكارول سليمان من مصر وأمين أمينوكس من المغرب.

يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة.