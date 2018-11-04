شاهد.. برومو إحياء الإنسانية لمنتدى شباب العالم 2018

كتب هيثم سلامة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم 2018، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم ، عبر موقع فيس بوك "برومو" بعنوان "الأمل – أحياء الإنسانية"، وعلقت قائلة: "أن القلب كان دائما مصدرا للعاطفة والتعبير والروحانية وفوق كل شى الإنسانية، ونحن فى مهمة لإنعاش الإنسانية مرة آخرى هنا فى أرض السلام والأمل من أجل إنعاشها" .

وجاء فى البرومو، أن هناك ما يقرب من 7.7 مليار شخص يعيشون على وجه الأرض، بقلوب نابضة نشطة، كل تلك القلوب تحمل قصة منذ بداية الخليقة حتى الآن، لطالما كان القلب مصدرا للمشاعر والتعبيرات والروحانية وفوق كل شىء الإنسانية، جميعنا مرتبطين بقلوبنا وسوف تحررنا قلوبنا بما تحمله.

يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة.