video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. برومو إحياء الإنسانية لمنتدى شباب العالم 2018

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:42 ص
شاهد.. برومو إحياء الإنسانية لمنتدى شباب العالم 2018 منتدى شباب العالم
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم 2018، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم ، عبر موقع فيس بوك "برومو" بعنوان "الأمل – أحياء الإنسانية"، وعلقت قائلة: "أن القلب كان دائما مصدرا للعاطفة والتعبير والروحانية  وفوق كل شى الإنسانية، ونحن فى مهمة لإنعاش الإنسانية مرة آخرى هنا فى أرض السلام والأمل من أجل إنعاشها" . 

وجاء فى البرومو، أن هناك ما يقرب من 7.7 مليار شخص يعيشون على وجه الأرض، بقلوب نابضة نشطة، كل تلك القلوب تحمل قصة  منذ بداية الخليقة حتى الآن، لطالما كان القلب مصدرا للمشاعر والتعبيرات والروحانية وفوق كل شىء الإنسانية، جميعنا مرتبطين بقلوبنا وسوف تحررنا قلوبنا بما تحمله.  

يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باسم درويش: فخور بمشاركتى فى منتدى شباب العالم.. ونقدم رسالة سلام بموسيقانا

ردًا على أكاذيب جيش الاحتلال.. خالد صلاح: "بلدى أوى يا أفيخاى"

"واس" تبرز مشاركة أمير مكة نائبا عن خادم الحرمين فى منتدى شباب العالم

الرئيس اليمنى: العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير صنعاء

متحدث الرئاسة ينشر صورًا لحفل افتتاح السيسي للنصب التذكارى لإحياء الإنسانية

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2018

منتدى الشباب العالمى

شرم الشيخ

مدينة شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

World Youth Forum

more of you

اخبار مصر

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اخبار منتدى شباب العالم 2018

جلسات شباب العالم 2018




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة