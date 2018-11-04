س و ج.. كيف نفهم اتفاق التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية لتقديم الخدمة بالمجان

كتب وليد عبد السلام

تستهدف هيئة التأمين الصحى تقديم خدمات صحية متطورة إلى أكثر من 60% من المصريين مما يدفعها إلى توسيع مظلة الخدمات التأمينية للمنتفعين بدون تحمل أعباء مالية.

"اليوم السابع" يستعرض فى "س و ج" آليات تعاقد هيئة التأمين الصحى مع المؤسسة العلاجية لتقديم خدمات صحية متطورة للمتفعين حول الجمهورية.

1- ما الذى تضمنه تعاقد هيئة التأمين الصحى مع المؤسسة العلاجية؟

تقديم كافة الخدمات الصحية للمنتفعين بالتأمين الصحى داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية .

2- هل يتحمل منتفعى التأمين الصحى أى مبالغ مالية؟

المريض المنتفع بخدمات التأمين الصحى يحصل على الخدمة بالمجان ودون تكاليف مالية.

3- إذا عن التعاقدات القديمة لهيئة التأمين الصحى مع المؤسسة العلاجية؟

كان يوجد عقد قديم موقع بين هيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية منذ عام 2007، ولم يتم تعديل الأسعار منذ ذاك الوقت، ولهذا تم إبرام عقد جديد بأسعار عام 2017 ، لعدم تحصيل أى مبالغ مالية من مرضى التأمين الصحى.

4- ما الذى دفع هيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية للتفكير فى هذا التعاقد ؟ جاء هذا الأتفاق بين الهيئة والمؤسسة العلاجية انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحى وقيادتها فى تيسير حصول منتفعيها على رعاية صحية ذات جودة عالية وتعديل التعاقد بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للخدمة الطبية وتحمل هيئة التامين الصحى إجمالى التكلفة دون تحمل المريض أي أعباء مالية .

5- كم عدد مستشفيات المؤسسة العلاجية التى تم التعاقد معها ؟

11 مستشفى منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية .

6- كيف يتم الكشف لمنتفعى التأمين الصحى داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية ؟

يتم بموجب كارنية التأمين الصحى وتحويل العيادات الشاملة.