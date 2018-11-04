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سمر أباظة: تجربة الدولة المصرية فى تمكين المرأة لابد من سردها أمام العالم

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:45 م
سمر أباظة: تجربة الدولة المصرية فى تمكين المرأة لابد من سردها أمام العالم االدكتورة سمر أباظة
كتب محمد أبو عوض
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قالت الدكتورة سمر أباظة، رئيسة إحدى المؤسسات الناشئة، والمشاركة فى منتدى شباب العالم، إن مصر عقب 30 يونيو تحول ملف تمكين المرأة المصرية فيها لقرار إستراتيجى، وخصوصا مع إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا الملف وهو ما منح المرأة المصرية نشوة التفاؤل بالمستقبل.

وتابعت سمر أباظة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المرأة المصرية أنير لها طريق التمكين فى كل المجالات بداية بالسياسية والتى أصبحت نائبة بالبرلمان، وأصبحت قيادية فى الأحزاب وفى العمل العام، وصارت رمزًا من الرموز التى يشار لها، ولم يختلف الوضع كثيرًا حتى فى الجهاز التنفيذى من خلال تولى المرأة مناصب عليا داخل الجهاز الإدارى للدولة سواء كانت وزيرة أو حتى محافظة أو مساعدة وزير أو نائب محافظ أو حتى وكيلاً لوزارة من الوزارات، وهو ما يعتبر انتصارًا لحقوق المرأة التى أهدرت فى الأزمنة الماضية.

وأوضحت سمر أباظة أن الرئيس السيسى تحدث عن تمكين المرأة فى أفريقيا ومنحها حقوقها التى نزعت منها نتيجة لعدد من العوامل التى ليس هناك مجال لسردها وإنما يجب علينا الحديث عن تجربة مصر الفريدة فى تمكين المرأة على الأقل المستوى الإقليمى أو العربى.

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صورة من داخل قاعة نموذج محاكاة القمة الافريقية 
 
 
 
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صورة من مسرح شباب العالم 
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سمر اباظة 

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