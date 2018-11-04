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سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:29 م
سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي سقوط سيارة نقل ثقيل
الشرقية-فتحية الديب
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أصيب سائق سيارة نقل ثقيل منذ قليل، إثر سقوطها من  أعلى كوبرى الكيلو 52 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان، برئاسة أحمد حمدى
 
 
تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد سقوط سيارة نقل ثقيلة تابعة لشركة  للصناعات الغذائية بالعاشر من رمصان من أعلي برى الكيلو 52 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، دائرة قسم شرطة أول العاشر ما أسفر عن إصابة السائق ويدعى أحمد عويس 40 عاما ، وجاري نقله للمستشفي لاسعافه.
 
 
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