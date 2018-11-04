video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير أيرلندا بالقاهرة يحتفى بمشاركته فى افتتاح منتدى شباب العالم

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:47 ص
سفير أيرلندا بالقاهرة يحتفى بمشاركته فى افتتاح منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم
كتب ــ محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

احتفى شون اوريجا سفير أيرلندا بالقاهرة بمشاركته فى افتتاح منتدى شباب العالم والذى انطلق بالأمس فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى حضور 5 آلاف شاب من مختلف دول العالم.

ونشر السفير الأيرلندى صورا لافتتاح المنتدى بالأمس مع تعليق: "كانت ليلة لا تنسى خلال افتتاح منتدى شباب العالم بالأمس".

Capture
 

يذكر أنه انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثانى، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم، وبدأت الفعاليات بانطلاق أولى جلسات منتدى شباب العالم تحت عنوان "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 معلومات عن محاكاة القمة العربية الأفريقية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

منتدى شباب العالم يعرض فيلما تسجيليا عن قادة العالم فى بناء السلام

وزير الأوقاف: منتدى شباب العالم ينقل الصورة الحضارية لمصر وحرصها على السلام

انطلاق فعاليات اليوم الثانى من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى

السيسي يصل مقر انعقاد جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

منتدى شباب العالم

اخبار منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2018

منتدى الشباب العالمى

الرئيس السيسى

شرم الشيخ




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة