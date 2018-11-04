سفير أيرلندا بالقاهرة يحتفى بمشاركته فى افتتاح منتدى شباب العالم

كتب ــ محمد عبد العظيم

احتفى شون اوريجا سفير أيرلندا بالقاهرة بمشاركته فى افتتاح منتدى شباب العالم والذى انطلق بالأمس فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى حضور 5 آلاف شاب من مختلف دول العالم.

ونشر السفير الأيرلندى صورا لافتتاح المنتدى بالأمس مع تعليق: "كانت ليلة لا تنسى خلال افتتاح منتدى شباب العالم بالأمس".





يذكر أنه انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثانى، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم، وبدأت الفعاليات بانطلاق أولى جلسات منتدى شباب العالم تحت عنوان "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام".