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سامح شكرى يلتقى مبعوث الأمم المتحدة لسوريا على هامش منتدى شباب العالم

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:52 م
سامح شكرى يلتقى مبعوث الأمم المتحدة لسوريا على هامش منتدى شباب العالم شكرى
كتب- هاشم الفخرانى
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على هامش فعاليات منتدى شباب العالم فى دورته الثانية والمقام بمدينة شرم الشيخ، بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، التقى وزير الخارجية سامح شكري بالمبعوث الأممى لسوريا "ستيفان ديمستورا".

 

دى ميستورا
دى ميستورا

 

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى  مستمر في اللقاءات على هامش منتدى شباب العالم 2018 ... الآن في لقاء مع "ستيفان ديمستورا"، المبعوث الأممي لسوريا، من أجل بحث مستجدات الأوضاع هناك وسُبل الدفع بجهود تسوية الازمة.

وكان شكرى قد التقى بالمبعوث الأممى لليبيا غسان سلامة، وبحث معه ضرورة التوصل إلى صيغة شاملة من صنع الليبيين أنفسهم تحقق الاستقرار السياسي والأمني والإنساني في ليبيا.

 

 

 


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