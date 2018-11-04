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رويترز: هيمنة الجمهوريون على الكونجرس أفضل لأسواق المال

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:59 م
رويترز: هيمنة الجمهوريون على الكونجرس أفضل لأسواق المال ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أن سوق الأسهم ستكون معرضة للخطر إذا ما وجه الناخبون أصواتهم للديمقراطيين فى انتخابات الكونجرس، المقررة الثلاثاء، وعلى الرغم من أن الأسهم تميل للارتفاع بغض النظر عمن يسيطر على الكونجرس، إلا أن وكالة رويترز أشارت إلى أن أسواق الأسهم طالما حققت أداء أقوى عندما يهيمن الجمهوريون فى واشنطن.

وبحسب تقرير للوكالة، الأحد، فإنه على الرغم من أن تصريحات ترامب ليست دقيقة إلا أن أسواق الأسهم أثبتت أنها تحقق أداء أقوى قليلا فى المتوسط عندما تكون السيطرة للجمهوريين على الكونجرس، ويظهر تحليل لرويترز فى نصف القرن الماضى أن أسواق الأسهم حققت أداء أفضل فى السنوات التى يهيمن فيها الجمهوريون على الكونجرس والرئاسة أكثر مما هو عليه عندما يكون الديمقراطيون مسيطرون على الفرعين، فضلا عن أوقات الأزمات.

ويأمل العديد من المستثمرين فى الوقت الحالى استمرار برنامج الجمهوريين، وقال ستيفن ماسوكا، نائب رئيس شركة ويدبشوش للأوراق المالية فى سان فرانسسكو: "هناك ترامب الشخص المثير للجدل للغاية.. وهناك أيضا ترامب جدول الأعمال، فالأسواق المالية تحب جدول أعمال ترامب، وإلى المدى الذى تستمر فيه فإن السوق ستحبه".

 

 


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