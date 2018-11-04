ركن الإلهام.. أصغر صانعة أفلام تحكى قصة نجاحاتها من منتدى شباب العالم 2018

كتبت ريهام عبد الله

"ركن الإلهام" عنوان لفيديوهات أطلقها منتدى شباب العالم 2018، فى نسخته الثانية بشرم الشيخ، للتركيز على الشباب الملهمين وتجاربهم المميزة، لإلقاء الضوء على نجاحاتهم، وإبراز إمكانياتهم ليكونوا عبرة إيجابية لأقرانهم.

"زوريل أدويل" فنانة أمريكية ذات أصول إفريقية، حازت على لقب أصغر صانعة أفلام بالعالم، كما أنها معروفة بدفاعها المستميت عن قضايا المرأة، وحق الفتيات فى التعليم، هى أحد أبرز المشاركات فى منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ.

كونها أصغر صانعة أفلام في العالم، جعلها فى مصاف الملهمين من الشباب، إذ تشتهر بأفلامها التى تهدف إلى الدعوة لتعليم الفتيات في إفريقيا، وهى القضية التى بدأت بالعمل عليها منذ كان عمرها 12 عاما، وهى فنانة ذات أصول إفريقية، تبلغ من العمر 16 عاما، ولدت 2002، فى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

فى الفيديو أكدت زوريل، أن عائلتها أكبر داعم ومساند لها فى قضيتها ونجاحاتها، مشيرة إلى أن الأحلام هى ما تؤدى إلى الاختراعات العظيمة، والتطورات الهائلة، والأحلام مجانية.