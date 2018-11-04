رئيس جامعة طنطا من شرم الشيخ: انحياز السيسى للشباب يصب فى صالح مستقبل مصر

وأشاد "سبع" بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شباب مصر وشباب العالم.

وقال إن هذا الحديث يؤكد أن الرئيس السيسي زعيم عظيم لدولة ذات حضارة عريقة تتسع لتشمل كل القيم الانسانية النبيلة في كل عصر، وما أحوج العالم لمثل هذه الروح الانسانية العظيمة التي تنطلق من مصر باسم شبابها وشعبها وزعيمها الرئيس السيسي.

وأضاف الدكتور مجدي سبع أن حرص الرئيس على عقد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يؤكد مدى حرص مصر على الانحياز للشباب في كل احتياجاته وتطلعاته وقضاياه عن يقين راسخ بأن الانحياز لشباب مصر هو انحياز لمستقبل هذا الوطن، وان الانحياز لشباب العالم هو انحياز للمستقبل النبيل الذي نتمناه للإنسانية كلها في هذا العصر.