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رئيس جامعة السويس: الشباب المصرى استطاع أن يثبت للعالم قدرته على الإبداع

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:21 م
رئيس جامعة السويس: الشباب المصرى استطاع أن يثبت للعالم قدرته على الإبداع الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس
السويس - السيد فلاح
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قال الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، إن الشباب المصرى استطاع يثبت للعالم يوم بعد يوم قدرته على الإبداع والابتكار وحبه للسلام، ظهر ذلك من خلال التنظيم الرائع، الذى شهده العالم فى منتدى شباب العالم 2018.

وأضاف أن هذا المنتدى ملتقى للحب والتسامح من أرض السلام شرم الشيخ وأن  مصر  تعد نقطة تلاقى لكل الأديان ولكل الثقافات انطلاقا من الأعمدة السبع لميلاد حنا مما يؤكد وحدة النسيج المصرى.

وأضاف "الشرقاوى" فى تصريحات صحفية له اليوم، إن جامعة السويس تحرص دائما على التواصل الدائم مع شبابها بالجامعة من خلال تبادل الآراء والاستماع لافكارهم إيمانا بانهم طاقة إيجابية و لديهم الكثير من العطاء لوطنهم، وان لابد من تدريبهم على القيادة لانهم قادة المستقبل.

وأشار الشرقاوى أن ريادة الأعمال من أولويات واهتمام الجامعة لتدريب الشباب على إقامة مشروعات اقتصادية ابتكارية بما يتناسب مع ما يحتاجه الاقتصاد المصرى وبالتالى تساهم فى انتعاش الاقتصاد وأن يعتمد الشباب على طاقاتهم فى النهوض بالاقتصاد والاكتفاء الذاتي.

 


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