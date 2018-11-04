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رئيس بيلاروسيا يؤكد أنه لايوجد مايدعو لإقامة مزيد من القواعد العسكرية فى بولندا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:34 م
رئيس بيلاروسيا يؤكد أنه لايوجد مايدعو لإقامة مزيد من القواعد العسكرية فى بولندا رئيس بيلاروسيا ، ألكسندر لوكاشينكو
أ ش أ
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صرح رئيس بيلاروسيا ، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد بأنه قدم النصح إلى وزير الخارجية البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، بأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بلاده، سيجبر موسكو  ومينسك ، على الرد، فيما لم يشر إلى طبيعة هذا الرد .

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن الرئيس لوكاشينكو ، قوله ، إنه أبلغ وزير الخارجية البولندي في مينسك ، بأن لايوجد سبب لإقامة مزيد من القواعد العسكرية ، وأن من شأن ذلك قيام مينسك و موسكو بالرد ، بنشر " شيء ما " للتصدي لذلك .

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية أفادت أمس السبت بأن بولندا طلبت ملياري دولار أمريكي من الولايات المتحدة ، مقابل السماح بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على الأراضي البولندية في مواجهة روسيا.

وجاء الإعلان عن "نوايا" إنشاء قاعدة أمريكية على الأراضي البولندية ، كمحصلة لزيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، العام الماضي لبولندا - التي استضافت لسنوات طويلة قوات أمريكية وأخرى من حلفاء الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلنطي " الناتو " في إطار عمليات "تناوب دوري " لتلك القوات ، وليس في صورة إقامة قواعد دائمة لها.

 


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