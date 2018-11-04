رئيس الحرمين يلتقى مفتى الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر ضمن وفد أعضاء المجمع الفقهى

كتب - إسماعيل رفعت

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعضاء المجمع الفقهى بمكة المكرمة، وكان فى مقدمتهم الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر الشريف.

واستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ محمد حسين مفتى القدس الشريف، فى اللقاء الذى حضره رموز الفتوى فى العالم.

وحضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية، والدكتور عبدالله النجار عضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث رحب رئيس الحرمين بمفتى الجمهورية، موجها الشكر للأعضاء على جهودهم فى خدمة الإسلام والمسلمين.

حضر اللقاء رئيس المجمع امام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد والوفد المرافق له، وقد حضر اللقاء مدير مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد وبحضور عدد من أئمة المسجد الحرام.

رحب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في مستهل اللقاء بالضيوف الكرام، كما شكر جهود المجمع الفقهي في إبراز مهام المجمع وما يقدمه من عمل عظيم في الأمور الشرعية عبر لجانه ومجالسه، وما يلقاه المجمع من دعم ومسانده، حيث حققت نقله نوعيه في خدمة المجتمع والمصالح العامة.

وأثنى على ما شاهده من جهود المجمع الفقهي الاسلامي في إدارة هذا الصرح الإسلامي المحقق لمنافع يحتاجها المجتمع في ضوء الكتاب والسنة.

وفِي نهاية الزيارة قدم الرئيس العام الهدايا التذكارية لأعضاء المجمع الفقهي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوى لمجمع الفقه العام بالمملكة العربية السعودية بحضور أعضاءه من مستوى العالم، حيث ألقيت محاضرة في حضور اصحاب الفضيلة ومن علماء ومفتي العالم الاسلامي، وهم: الشيخ عبدالله المطلق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ صالح بن حميد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ عبدالله بن منيع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالعزيز السراني مدير جامعة طيبة، والدكتور عبدالسلام العبادي الامين العام لمجمع الفقه الاسلامي الدولي، والشيخ محمد الخلايلة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور حمد الشيباني عضو "المجلس التنفيذي لإمارة دبي" مدير عام "دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي"، والشيخ احمد الحداد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والشيخ صالح المزيني وكيل رئاسة شؤون الحرمين لشؤون المسجد النبوي، والشيخ الشريف حمزة الفعر المدرس بالمسجد الحرام عضو مجلس الشورى، والشيخ صالح المغامسي امام وخطيب مسجد قباء، والدكتور محمد البشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، وعدد من القضاة بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة ومن علماء العالم الاسلامي المشاركين في الدورة الثالثة والعشرين لمجمع الفقه الاسلامي الدولي ومن طلبة العلماء، ووعدد من مدراء الدوائر الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية ومن عمداء كليات جامعة طيبة ومن أمناء الجمعيات الخيرية ومن أعيان المدينة المنورة، وكان لقاء معرفيا علميا فكريا ناقش الكثير من هموم المسلمين في العالم الاسلامي وأوروبا.