video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الحرمين يلتقى مفتى الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر ضمن وفد أعضاء المجمع الفقهى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:26 ص
رئيس الحرمين يلتقى مفتى الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر ضمن وفد أعضاء المجمع الفقهى رئيس الحرمين يلتقى المفتى خلال لقائه أعضاء المجمع الفقهى
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعضاء المجمع الفقهى بمكة المكرمة، وكان فى مقدمتهم الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر الشريف.
 
واستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ محمد حسين مفتى القدس الشريف، فى اللقاء الذى حضره رموز الفتوى فى العالم.
 
وحضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية، والدكتور عبدالله النجار عضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث رحب رئيس الحرمين بمفتى الجمهورية، موجها الشكر للأعضاء على جهودهم فى خدمة الإسلام والمسلمين.
 
حضر اللقاء رئيس المجمع امام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد والوفد المرافق له، وقد حضر اللقاء مدير مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد وبحضور عدد من أئمة المسجد الحرام.
رحب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في مستهل اللقاء بالضيوف الكرام، كما شكر جهود المجمع الفقهي في إبراز  مهام المجمع وما يقدمه من عمل عظيم في الأمور الشرعية عبر لجانه ومجالسه، وما يلقاه المجمع من دعم ومسانده، حيث حققت نقله نوعيه في خدمة المجتمع والمصالح العامة.
وأثنى على ما شاهده من جهود  المجمع الفقهي الاسلامي في إدارة  هذا الصرح الإسلامي المحقق لمنافع يحتاجها المجتمع في ضوء الكتاب والسنة.
وفِي نهاية الزيارة قدم الرئيس العام الهدايا التذكارية لأعضاء المجمع الفقهي.
 
جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوى لمجمع الفقه العام بالمملكة العربية السعودية بحضور أعضاءه من مستوى العالم، حيث ألقيت محاضرة في حضور  اصحاب الفضيلة ومن علماء ومفتي العالم الاسلامي، وهم: الشيخ عبدالله المطلق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ صالح بن حميد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ عبدالله بن منيع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالعزيز السراني مدير جامعة طيبة، والدكتور عبدالسلام العبادي الامين العام لمجمع الفقه الاسلامي الدولي، والشيخ محمد الخلايلة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور حمد الشيباني عضو "المجلس التنفيذي لإمارة دبي" مدير عام "دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي"، والشيخ احمد الحداد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والشيخ صالح المزيني وكيل رئاسة شؤون الحرمين لشؤون المسجد النبوي، والشيخ الشريف حمزة الفعر المدرس بالمسجد الحرام عضو مجلس الشورى، والشيخ صالح المغامسي امام وخطيب مسجد قباء، والدكتور محمد البشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، وعدد من القضاة بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة ومن علماء العالم الاسلامي المشاركين في الدورة الثالثة والعشرين لمجمع الفقه الاسلامي الدولي ومن طلبة العلماء، ووعدد من مدراء الدوائر الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية ومن عمداء كليات جامعة طيبة ومن أمناء الجمعيات الخيرية ومن أعيان المدينة المنورة، وكان لقاء معرفيا علميا فكريا ناقش الكثير من هموم المسلمين في العالم الاسلامي وأوروبا.
 
7
 
 
00
 
 

1
 

2
 

3
 
 
4
 

5
 

6
 
0
 
b0cfbf7d-140b-4197-98c2-2e0dd2c03348
 
2c116920-1e7b-45ad-871d-c444f8b56476
 
63e04e72-8456-4bfa-889d-9f2d98a6299e
 
87831cdc-8580-41d7-90e3-fe439daba0b6
 

 
c6b3fbab-4b82-4b9e-9da1-555f6778b037
 
ce7735c1-ea90-46ae-bc88-6f8235b72762
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. وزير الأوقاف يبحث مع الواعظات دعم منظومة القيم بحملة رسول الإنسانية

3 أيقونات دعوية تطلقها الأوقاف لإحياء منظومة القيم فى مواجهة التطرف

صور.. مسجد المينا الجامع بالغردقة تحفة معمارية تستهوى السائحين

الأوقاف تخصص فكرة المسجد الجامع بكل محافظة على غرار مسجد الصحابة بشرم الشيخ

رئيس الحرمين

مفتى الجمهورية

السديس

السعودية




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة