رئاسة سول: لا يوجد تغيير فى خطة زيارة زعيم كوريا الشمالية العام الجارى

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صرح المكتب الرئاسي الكورى الجنوبى، اليوم الأحد، فى تعقيب له حول أخبار تحليلية تشير إلى إمكانية أحداث تغييرات فى خطة زيارة الزعيم الكورى الشمالى إلى سول خلال العام الحالى، بأنه لا يوجد تغيير فى الخطة الأساسية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول فى المكتب الرئاسى قوله للصحفيين اليوم إن المكتب الرئاسى يسعى لتحقيق الجدول الزمنى لزيارة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون إلى سول خلال العام الجارى، بكل جدية، مثلما اتفق رئيسا البلدين على زيارة كيم إلى سول خلال العام الجارى، أثناء لقاء القمة بينهما فى بيونج يانج.

وحول عقد لقاء القمة الثانى المرتقب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ذكر المسئول أن المسألة يمكن القول إنها تعتمد على مجريات المحادثات رفيعة المستوى المخطط لعقدها خلال الأسبوع الجارى أو المقبل بين بيونج يانج وواشنطن.