دمشق تبدى استعدادها للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة

أ ف ب

أبدت دمشق استعدادها للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون "شرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه"، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من السلطات عن مسؤول سورى الأحد.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إن "سوريا وكما تعاونت مع المبعوثين الخاصين السابقين، ستتعاون مع المبعوث الأممى الجديد جير بيدرسون، بشرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سوريا، وألا يقف إلى جانب الأرهابيين كما وقف سلفه".

ولطالما اتهمت دمشق المبعوث الدولى ستافان دى ميستورا الذى استقال من منصبه الشهر الماضى بعد أربع سنوات من المساعى التى لم تكلل بالنجاح لتسوية النزاع السورى، بـ"عدم الموضوعية" فى تعاطيه مع الأزمة السورية.

ويعد هذا أول تعليق رسمي من الحكومة السورية بعد تسمية الأمم المتحدة الثلاثاء للدبلوماسى النرويجى الذى يتسلم مهامه فى نهاية نوفمبر، ليكون بذلك رابع موفد مكلف بالتوصل إلى حل سلمى للنزاع الدائر منذ 2011.