video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دمشق تبدى استعدادها للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:11 ص
دمشق تبدى استعدادها للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة الرئيس السورى بشار الأسد
أ ف ب
إضافة تعليق

أبدت دمشق استعدادها للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون "شرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه"، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من السلطات عن مسؤول سورى الأحد.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إن "سوريا وكما تعاونت مع المبعوثين الخاصين السابقين، ستتعاون مع المبعوث الأممى الجديد جير بيدرسون، بشرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سوريا، وألا يقف إلى جانب الأرهابيين كما وقف سلفه".

ولطالما اتهمت دمشق المبعوث الدولى ستافان دى ميستورا الذى استقال من منصبه الشهر الماضى بعد أربع سنوات من المساعى التى لم تكلل بالنجاح لتسوية النزاع السورى، بـ"عدم الموضوعية" فى تعاطيه مع الأزمة السورية.

ويعد هذا أول تعليق رسمي من الحكومة السورية بعد تسمية الأمم المتحدة الثلاثاء للدبلوماسى النرويجى الذى يتسلم مهامه فى نهاية نوفمبر، ليكون بذلك رابع موفد مكلف بالتوصل إلى حل سلمى للنزاع الدائر منذ 2011.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 ملفات شائكة تواجه المبعوث الأممى الجديد لسوريا ..الدبلوماسى النرويجى جير بيدرسن يحمل فى أجندتة تشكيل اللجنة الدستورية لكتابة لدستور وإخراج القوات الأجنبية والحفاظ على وحدة البلاد وإعادة اللاجئين والإعمار

جير بيدرسن مبعوثا أمميا جديدا لدى سوريا خلفا لدى ميستورا نهاية نوفمبر.. جوتيريش: جدير بالثقّة و سيتوصل لحل سياسى شامل.. وزير خارجية النرويج: دبلوماسى محنك شارك فى مفاوضات سرية للتوقيع على اتفاقيات أوسلو

روسيا: مسألة تعيين مبعوث أممى جديد فى سوريا يتم بالتنسيق مع دمشق

سوريا

الأمم المتحدة

المبعوث الأممى الجديد

جير بيدرسون

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة