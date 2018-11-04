درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

وسط الدلتا 17 27

الإسكندرية 19 27

بلطيم 20 26

مطروح 17 26

السلوم 15 25

سيوة 17 27

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 18 28

رفح 17 27

الإسماعيلية 14 29

السويس 19 28

رأس سدر 18 27

نخل 08 26

نويبع 22 27

طابا 20 25

كاترين 10 20

الطور 19 28

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 31

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 27

بنى سويف 17 27

المنيا 13 27

أسيوط 14 28

سوهاج 16 29

قنا 17 30

الأقصر 18 30

أسوان 19 31

أبوسمبل 20 31

الوادى الجديد 15 29

شلاتين 21 30

ابو رماد 21 29

راس حدربة 23 28

حلايب 23 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة 18 27

الرياض 17 28

المنامة 25 30

أبوظبى 22 33

الدوحة 26 31

الكويت 20 27

دمشق 08 22

بيروت 20 26

عمان 10 20

القدس الشريف 12 21

غزة 18 27

بغداد 14 24

مسقط 22 28

صنعاء 08 23

الخرطوم 22 35

طرابلس 16 24

تونس 12 17

الجزائر 10 16

الرباط 12 20

نواكشوط 18 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 04 18

اسطنبول 14 19

اسلام اباد 10 21

نيودلهى 17 28

جاكرتا 24 33

بكين 06 17

كوالامبور 18 30

طوكيو 12 20

أثينا 13 22

روما 12 20

باريس 02 12

مدريد 04 13

برلين 12 21

لندن 04 20

مونتريال 05 07

موسكو 03 09

نيويورك 10 17

واشنطن 10 18