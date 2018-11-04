video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

وسط الدلتا 17 27

الإسكندرية 19 27

بلطيم 20 26

مطروح 17 26

السلوم 15 25

سيوة 17 27

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 18 28

رفح 17 27

الإسماعيلية 14 29

السويس 19 28

رأس سدر 18 27

نخل 08 26

نويبع 22 27

طابا 20 25

كاترين 10 20

الطور 19 28

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 31

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 27

بنى سويف 17 27

المنيا 13 27

أسيوط 14 28

سوهاج 16 29

قنا 17 30

الأقصر 18 30

أسوان 19 31

أبوسمبل 20 31

الوادى الجديد 15 29

شلاتين 21 30

ابو رماد 21 29

راس حدربة 23 28

حلايب 23 28

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة 18 27

الرياض 17 28

المنامة 25 30

أبوظبى 22 33

الدوحة 26 31

الكويت 20 27

دمشق 08 22

بيروت 20 26

عمان 10 20

القدس الشريف 12 21

غزة 18 27

بغداد 14 24

مسقط 22 28

صنعاء 08 23

الخرطوم 22 35

طرابلس 16 24

تونس 12 17

الجزائر 10 16

الرباط 12 20

نواكشوط 18 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 04 18

اسطنبول 14 19

اسلام اباد 10 21

نيودلهى 17 28

جاكرتا 24 33

بكين 06 17

كوالامبور 18 30

طوكيو 12 20

أثينا 13 22

روما 12 20

باريس 02 12

مدريد 04 13

برلين 12 21

لندن 04 20

مونتريال 05 07

موسكو 03 09

نيويورك 10 17

واشنطن 10 18


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طقس مائل للحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية غدا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة