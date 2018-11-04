دبى من الفضاء.. أول صورة التقطها القمر الصناعى "خليفة سات"

كتب محمد عبد العظيم

نشرت وسائل إعلام إماراتية أول صورة تم التقاطها من القمر الصناعى الإماراتى "خليفة سات"، والذى تم إطلاقه خلال الأسبوع الماضى.

الصورة الأولى للقمر الصناعى "خليفة سات"، تظهر جزيرة "نخلة جميرا" فى دبى من الفضاء بشكل مبدع يظهر شكل هذه الجزيرة من الفضاء، والذى يشبه النخلة.





يذكر أن الشيخ محمد بن راشد عقب استقباله لفريق عمل القمر الصناعى "خليفة سات"، "استقبلت برفقة الشيخ محمد بن زايد فريق عمل "خليفة سات"، والذى أشرف على إطلاق أول قمر صناعى اماراتي بنسبة 100 %، حيث أكد حاكم دبى، أن مشروع إطلاق القمر الصناعى الإماراتى "خليفة سات" يعد بداية لرحلة عظيمة وجديدة لدولة الإمارات فى قطاع الفضاء.