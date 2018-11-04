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"دار الإفتاء" عن التعصب الكروى: سلوك مشين يورث البغضاء والفرقة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:08 م
"دار الإفتاء" عن التعصب الكروى: سلوك مشين يورث البغضاء والفرقة الدكتور خالد عمران ،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تعقيبا على حالة التشاحن بين جماهير الكرة ممثلة فى جماهير النادى الأهلى وجماهير نادى الترجى التونسى قبل المباراة النهائية بملعب رادس فى البطولة الإفريقية ، إن الرياضة سلوك إنسانى يسهم فى سعادته وتنمية مهاراته الحياتية، وهذه أمور يشجعها الإسلام ويثنى عليها.
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعصب يقلب المقاصد الحسنة لوجود الرياضة فى الشعوب إلى سلوك مشين، يجب على الإنسان أن يرقى نفسه منه، فالرياضة مرتبطة بالأخلاق. 
 
وتابع :"أما التعصب الذى يورث البغضاء والفرقة بين الناس فإنه مساوئ الأخلاق، فعن الزبير بن العوَّام رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دبَّ إليكم داءُ الأمم قبلكم، الحسدُ والبغضاءُ، والبغضاء هى الحالقة، حالقةُ الدِّين، لا حالقةُ الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تَحَابُّوا، أفلاَ أُنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفْشُوا السلامَ بينكم" رواه الترمذى وأحمد.
 
واختتم: "ندعو جميع محبي الرياضة إلى أن يكون سلوكهم محكوما بالأخلاق الرياضية ومقاصدها، وأن يتمسكوا جميعا بحفظ ما أمرتنا الشرائع والأديان جميعها من النفوس والأموال والأخلاق، فنحن نسعى للبناء لا الهدم".

 


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