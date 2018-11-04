خبيرة باليونسكو: نشرك الشباب فى القضايا كقادة يمكنهم دعم قضايانا

كتب زكى القاضى

كشفت نيكول ويبلى، المتخصصة فى شئون المياه، بمنظمة اليونسكو، على أن نشاطها يتلخص فى الأمن المائى، والتعاون بين الحكومات، مشيرا إلى إن كل الشباب يمكنهم الدخول باليونسكو عبر شبكات التواصل الاجتماعى.

وأضافت نيكول خلال فعاليات ندوة "اليوم صفر: الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى"، المنعقدة اليوم الأحد، بقاعة البحر الأحمر بمركز الموتمرات بمدينة شرم الشيخ، والذى يشهد فعاليات منتدى شباب العالم 2018، أن اليونسكو تعمل على اشراك الشباب فى الامن المائى، ليس كمشاركين، ولكن كقادة، باعتبارهم احد قوى الدفع للقضايا المطروحة، ويتم اعطائهم النصائح الدائمة، وكذلك تنظيم الفعاليات الكبرى.

يحضر الجلسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، ويديرها كريم حسن.