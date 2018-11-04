video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خبيرة باليونسكو: نشرك الشباب فى القضايا كقادة يمكنهم دعم قضايانا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:35 ص
خبيرة باليونسكو: نشرك الشباب فى القضايا كقادة يمكنهم دعم قضايانا نيكول ويبلى المتخصصة فى شئون المياه بمنظمة اليونسكو
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

كشفت نيكول ويبلى، المتخصصة فى شئون المياه، بمنظمة اليونسكو، على أن نشاطها يتلخص فى الأمن المائى، والتعاون بين الحكومات، مشيرا إلى إن كل الشباب يمكنهم الدخول باليونسكو عبر شبكات التواصل الاجتماعى.

وأضافت نيكول خلال  فعاليات ندوة "اليوم صفر: الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى"، المنعقدة اليوم الأحد، بقاعة البحر الأحمر بمركز الموتمرات بمدينة شرم الشيخ، والذى يشهد فعاليات منتدى شباب العالم 2018، أن اليونسكو تعمل على اشراك الشباب فى الامن المائى، ليس كمشاركين، ولكن كقادة، باعتبارهم احد قوى الدفع للقضايا المطروحة، ويتم اعطائهم النصائح الدائمة، وكذلك تنظيم الفعاليات الكبرى. 

يحضر الجلسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، ويديرها كريم حسن.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى بشرم الشيخ: ندعم الشباب وبعضهم يمكنه تولى الوزارة بشكل جيد

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2018

منتدي شباب العالم

world youth forum 2018

منتدى الشباب

منتدى شباب العالم ٢٠١٨

منتدى الشباب العالمي




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة