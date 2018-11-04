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"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة موظفى محكمة جنوب من تزوير محررات رسمية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:07 م
"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة موظفى محكمة جنوب من تزوير محررات رسمية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  ببراءة موظفين محكمة جنوب القاهرة، وأخر من تهمة تزوير في محررات رسمية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي، وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة،  أن المتهمين  هم تامر ص ، أمين حفظ محكمة السيدة زينب، و يسري ع، موظف بقلم أتعاب المحاماة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، و سمير أ.
 
وأضافت التحقيقات، قيام المتهمان الأول والثاني بطريقي الاتفاق، والمساعدة مع المتهم الثالث، وأخر في تزوير محررات رسمية " ملف الدعوي رقم 271 لسنة 1975 مدني جزئي السيدة زينب ، والحكم الصادر فيها المنسوبة لمحكمة السيدة زينب " ، وفي تزوير محرر رسمي " جدول قيد القضايا بقلم حفظ السيدة زينب ".
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمان الأول  والثاني قلدا بواسطة غيرهما خاتم إحدى الجهات الحكومية "خاتم محكمة السيدة زينب "، والمستخدم في ختم الأحكام والشهادات.
 
  
 

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