جامعة الأزهر تنسق مع إدارة المرور لتأمين طلاب الجامعة بعد حادث وفاة طالب

قامت جامعة الأزهر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرورومديرية أمن القاهرة ومحافظة القاهرة لتأمين شارع المخيم الدائم من خلال تركيب لوحات إرشادية مكتوب عليها هدئ السرعة بجانب تركيب اشارات مرور إلكترونية وايضا تخطيط الرصيف لتيسير عبور المشاه ،وذلك عقب وفاة أسامة صقر جاد الرب، الطالب بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، إثر حادث أليم على الطريق السريع أمام الجامعة أمس السبت.

وكانت إدارة الجامعة قررت إغلاق البوابات الرئيسية على طريق النصرعلى أن يتم الاقتصار فى دخول الطلاب والموظفين والمترددين على الجامعة على بوابة تربية الجديدة بطريق المخيم الدائم بجوار سلم المشاة، وأن يكون دخول السيارات من بوابة كلية طب وبوابة كلية الزراعة.

وكان قد دعا الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة لجميع العمداء يوم الثلاثاء بمقر مجلس الجامعة الساعة الثانية عشرة ظهرا، لمناقشة الحوادث المتكررة لطلاب الجامعة، والنظر فى اتخاذ ما يلزم لوضع حد لتداعيات هذا الموضوع